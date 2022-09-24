В ISW спрогнозували, якими будуть наслідки мобілізації у Росії

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики зазначають, що у РФ виникли серйозні та системні проблеми з оголошеною російським диктатором Володимиром Путіним мобілізацією.

Військкомати викликають чоловіків, які не відповідають заявленим Кремлем критеріям. Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу запевняли, що мобілізації підлягають боєздатні резервісти – насамперед чоловіки з бойовим досвідом. Водночас користувачі соцмереж повідомляють, що натомість повістки отримують студенти, люди у віці, та особи, які не служили в армії.

«Помилки в перші дні мобілізації в розпал невдалої війни можуть бути цілком зрозумілі, але все ж таки демонструють те, що мобілізаційна інфраструктура виявилася підготовленою до великої війни не краще, ніж збройні сили. Вона виявила неефективну бюрократичну систему, яка навряд чи зможе в короткі терміни забезпечити необхідний боєздатний резерв», — констатували в ISW.

Експерти зі США додали, що Кремль хоче повернути собі ініціативу у війні, спрямовуючи на неї невмотивованих людей, які можуть почати висловлювати своє обурення. Невдала кампанія мобілізації може призвести до подальшого зростання незадоволеності в тилу з боку прихильників збройного вторгнення в Україну.

Аналітики зазначають, що регіональні чиновники отримали наказ забезпечити певну кількість мобілізованих — і це змусило їх знехтувати заявленими принципами відбору. При цьому масштаби мобілізації в різних частинах РФ відрізняються, що може погіршити соціальну напруженість, що вже виникла через нерівність у створенні батальйонів найманців.

Зокрема, голова Чечні Рамзан Кадиров вже заявив, що республіка не проводитиме мобілізацію, оскільки план призову в ній «перевиконано на 254%».

«Заява Кадирова – тривожний індикатор для Кремля: якщо один із найагресивніших прихильників війни відчуває необхідність відмовитися від мобілізації своїх співвітчизників, це вказує на те, що навіть Кадиров відчуває народне невдоволення», — дійшли висновку в ISW.