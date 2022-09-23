За ночь в России подожгли ещё четыре военкомата и здания администрации

К утру 23 сентября стало известно ещё о как минимум четырёх поджогах военкоматов и зданий администраций в регионах России. Случаи собрало издание Sota. За двое суток с начала мобилизации россиян на войну в Украину совершено не менее девяти подобных поджогов.

В городе Свободном Амурской области неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата. Бутылка упала на асфальт и загорелась – огонь повредил фасад здания. Рано утром в Хабаровске неизвестный заложил два «коктейля Молотова» между оконных решёток военкомата и поджёг их. В результате лопнули стёкла, пожар потушили сотрудники военкомата. На месте нашли две бутылки и спички.

Ночью в городе Камышине Волгоградской области неизвестные бросили «зажигательный предмет» в районную администрацию. Как рассказали в местном МЧС, зданию причинён незначительный ущерб.

Также издание Sota утверждает, что в посёлке Целинном Алтайского края загорелся Дом культуры, где находится в том числе администрация сельсовета и отделение «Почты России». Почтовый офис выгорел полностью, в помещении администрации огнём повредило потолок.

Вчера неизвестные подожгли здание городской администрации в Тольятти и военкоматы в Санкт-Петербурге, Нижегородской и Оренбургской областях, а также в Забайкальском крае.