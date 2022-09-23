У перший день псевдореферендуму в Мелітополі пролунав вибух

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області близько 7 ранку пролунав вибух.
Про це повідомив міський голова Іван Федоров.
“О 7 ранку в Мелітополі пролунав гучний вибух, який добре відчули мешканці в центрі міста”, – написав мер у Telegram.
Федоров зауважив, що люди бояться виходити з дому і цей страх на руку окупантам: в перший день побудинкового “голосування” на псевдореферендумі росіянам потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома.
Він додав, що інформація про наслідки вибуху уточнюється.
Мер радить мелітопольцям триматися якнайдалі від російських військових і ворожої техніки, оскільки “поряд з ними постійно щось вибухає”.
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