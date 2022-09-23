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На Півдні України тривають запеклі бої, окупанти відступають

На Півдні України тривають запеклі бої, окупанти відступають &#8211; Міноборони

Українські військові поступово звільняють території на південному напрямку. Натепер тривають запеклі бої.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони ОК “Південь” Наталія Гуменюк.

“Бої йдуть запеклі. На Півдні досить спекотно. Вогонь іде з одного боку і з іншого. Але ворог все ж таки поступається. Поступово-поступово території ми закріплюємо за собою. Це його напружує, відповідно обстрілів стає то менше, то більше — залежно від того, яку кількість боєприпасів ми уразили за ніч”, — сказала вона.

За словами Гуменюк, протягом минулої доби ЗСУ завдали ударів по районах зосередження ворожої техніки та озброєння. Масштаби й результати цих ударів оголосять пізніше.

Також вона зазначила, що незаконні референдуми й оголошення мобілізації в РФ є імітацією Кремлем реальної діяльності.

“Мобілізація та референдум — це просто чергова маніпуляція, якими вони зображують свою діяльність, більше нічого”, — наголосила Гуменюк.

23 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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