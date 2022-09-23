«Форма Голосу» або «Silent Voce»

Друзі. На носі — вихідні. А значить — в нас знову рубрика «Катрусін кінозал».

Що будем дивитись? … Ба-да-ба-бумц — яка несподіванка, знову аніме.

На цей раз про про соціалізацію інклюзивних дітей.

«Форма Голосу» або «Silent Voce» — чудовий мелодраматичний анімацій фільм, одна з найкращих екранізацій від Kyoto Animation.

Я взагалі дуже люблю цю студію, яка часто робить вельми вдалі адаптації манг . А «Silent Voce» вийшла напрочуд завершеною, та мі-мі-мішною.

В середній школі хлопец знущався з дівчинки, яку перевели нещодавно, та яка практично не чує, та не може вимовляти правильно речення.

Дівчинка змушена була перейти в іншу школу, а хлопця в решті-решт за це всі його минулі друзі та знайомі поставили в ігнор.

Але.., він зміг передивитися свое життя та поведінку, можливо й у драматичний спосіб.

І тут доля знову звела їх разом вже в старшій школі.

Чи буде тут кохання? Так.

Беріть хустиночки.

Фільм піднімає важливі проблеми суспільства та шкільних стосунків — соціалізація, хейтинг, булінг, можливість змін та прийняття цих змін іншими.

Який висновок? Простий — ставтеся до себе та до інших з повагою, вмійте співчувати та допомагати.

Коротше про любов як принцип життя.

Гарного перегляду.

В комментах трейлер.

Віталій Рождаєв