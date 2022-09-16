В Україні остаточно заборонили діяльність ОПЗЖ

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Рішення про заборону функціонування «ОПЗЖ», ґрунтувалося на доказах її деструктивної діяльності, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці. Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики росії, як на рівні керівництва, так і рядових її членів.

Встановлено причетність провідних осіб «ОПЗЖ» до діяльності, що створює реальні загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

Водночас від початку військової агресії слідчі СБУ:

-здійснюють досудове розслідування у 70 кримінальних провадженнях щодо членів партії, причетних до вчинення злочинів у сфері національної безпеки;

— у межах цих проваджень оголосили про підозру 30 громадянам України, у тому числі депутатам місцевих рад різних рівнів.

Рішення про заборону «ОПЗЖ» є остаточним і не підлягає оскарженню.