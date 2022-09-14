Данія навчатиме українських військових Путін вже готовий за певних обставин визнати та прийняти поразку РФ у війні з Україною » За добу росіяни втратили 350 окупантів, 2 літака і 2 гелікоптера Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 53 650 солдатів, 2 180 танків та 4 665 бойових броньованих машини. Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.09 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 53 650 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 180 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 665 (+3) од,

артилерійських систем – 1 290 (+11) од,

РСЗВ – 311 (+0) од,

засобів ППО ‒ 167 (+2) од,

літаків – 246 (+2) од,

гелікоптерів – 215 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4),

крилатих ракет ‒ 233 (+17) од,

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3501 (+32) од,

спеціальної техніки ‒ 120 (+3) од. Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.