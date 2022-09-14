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Столиці Казахстану повернуть назву Астана замість Нур-Султан

Касим-Жомарт Токаєв

Про це повідомляє «Радіо Азаттик» з посиланням на прессекретаря президента Казахстану Руслана Желдібая.

Пропозиція депутатів парламенту Казахстану включена до проекту Конституційного закону, повідомив Желдібай.

«При цьому президент вважає історичним фактом вирішальну роль Н. А. Назарбаєва у зміцненні сучасної державності Казахстану та становленні столиці. Тому інші об’єкти, названі на честь першого президента, мають зберегти свої найменування», — написав Желдібай.

Якщо пропозицію щодо повернення до колишньої назви столиці внесуть до Конституції до очікуваних восени виборів, то це стане другою з початку року зміною Основного закону. У червні на референдумі ухвалили 33 зміни до Конституції.

14 сентября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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