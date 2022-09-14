Шольц предложил Путину капитулировать после поражения под Харьковом

После крупного поражения в Харьковской области, где российская оккупационная армия за неделю сдала под контроль вооруженных сил Украины более 12 тысяч квадратных километров территории, президент РФ Владимир Путин снова стал объектом внимания европейских лидеров.

Вслед за Эмманюэлем Макроном, позвонившим в Кремль в воскресенье, переговоры с Путиным во вторник провел канцлер ФРГ Олаф Шольц. В ходе полуторачасовой беседы он предложил российскому президенту де-факто капитулировать и отказаться от своих целей по завоеванию Украины.

Шольц призвал Путина «полностью вывести войска» из Украины и соблюдать ее территориальную целостность, сообщила пресс-служба канцлера во вторник. Он также заявил о необходимости «как можно скорее найти дипломатическое решение (конфликта), основанное на прекращении огня».