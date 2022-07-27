Дональд Трамп впервые после ухода из Белого дома посетил Вашингтон

Дональд Трамп во вторник вернулся в Вашингтон впервые после того, как покинул Белый дом в январе 2021 года. Бывший глава государства произнес в столице пламенную речь, приправленную намеками на то, что он может снова баллотироваться на пост президента в 2024 году.

76-летний Трамп не стал прямо говорить о выдвижении своей кандидатуры, но изложил то, что, по его мнению, должно стать приоритетами для «следующего президента-республиканца».

«Я всегда говорю: если ты побежал в первый раз и выиграл, то во второй раз это может получиться у тебя еще лучше. – заявил Трамп. — Возможно, нам просто придется сделать это снова. Нам нужно привести нашу страну в порядок. Я с нетерпением жду подробностей в ближайшие недели и месяцы».

За несколько часов до того, как Трамп вышел на сцену консервативного Института политики «Америка прежде всего», его бывший напарник, экс-вице-президент Майк Пенс, который также рассматривает возможность баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, также выступил в Вашингтоне, обратившись к консервативной аудитории.

Выступая на конференции Фонда молодой Америки, Пенс сказал, что американцы должны смотреть в будущее, а не в прошлое, и не стал вдаваться в свои разногласия с Трампом.

«Выборы — это будущее, — сказал Пенс. – Сегодня я не оглядываюсь назад, а смотрю вперед. Я не знаю, есть ли у нас с президентом разногласия по каким-либо вопросам. Но у нас могут быть разные приоритеты».

В 90-минутном обращении Трампа были отражены многие темы его победоносной кампании 2016 года, в том числе нелегальная иммиграция и преступность.

Трамп повторил свои ложные заявления о том, что он выиграл выборы 2020 года, и осудил расследование, которое ведется спецкомитетом Палаты представителей по факту нападения его сторонников на Капитолий 6 января. Он охарактеризовал членов комитета как «политических наемников и головорезов».

«Если бы я отказался от своих убеждений, если бы я согласился хранить молчание, если бы я остался дома и просто успокоился, преследование Дональда Трампа немедленно прекратилось бы, — сказал он. — Но я не буду этого делать. Я не могу этого сделать. Они действительно хотят навредить мне, чтобы я больше не мог работать для вас».

«И я не думаю, что это произойдет», — добавил Трамп, чья реплика была подхвачена в аудитории возгласами «Еще на четыре года!»

Трамп в своем выступлении неоднократно критиковал Джо Байдена, обвинив его в том, что страна оказалась в беде из-за политики демократов.

«Наша страна находится в упадке. Самая высокая за последние 49 лет инфляция, — напомнил Трамп. — Цены на бензин достигли самого высокого уровня в истории нашей страны».

Он обвинил Байдена в том, что тот допустил «вторжение» миллионов мигрантов, пересекающих южную границу.

«Другие страны теперь с радостью отправляют всех своих преступников через нашу открытую границу в Соединенные Штаты», – сказал он.

«Следующий президент-республиканец должен немедленно реализовать все аспекты повестки дня Трампа, которые обеспечили самую безопасную границу в истории», — сказал он.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты «теперь являются выгребной ямой преступности».

«У нас есть кровь, смерть и страдания в масштабах, когда-то немыслимых, — сказал он. — Города, управляемые демократами, бьют рекорды по количеству убийств».

Он обвинил Байдена в том, что тот «сдался в Афганистане» и позволил России вторгнуться в Украину.

«Этого никогда бы не случилось, если бы я был вашим главнокомандующим», — сказал он.

Учитывая, что рейтинг одобрения Байдена в настоящее время ниже 40%, а демократы, по прогнозам, потеряют контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре, Трамп, скорее всего, испытывает оптимизм в отношении того, что он сможет воспользоваться ростом популярности республиканцев на выборах в 2024 году.

На слушаниях в комитете Палаты представителей были представлены доказательства того, что Трамп предпринял в начале 2021 года попытку уничтожить демократию в США, сначала стремясь закулисно сфальсифицировать избирательные процедуры, а затем поощряя толпу к нападению на законодателей, которые были готовы подтвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.

Несмотря на то, что критики действующего президента считают, что 79-летний Байден находится в слишком преклонном возрасте, чтобы думать об участии в выборах в 2024 году, глава государства говорит, что призрак возможной победы Трампа — одна из главных причин, которые могут побудить его вновь принять участие в выборах.

Президент подверг критике своего предшественника сразу после выступления Трампа в Вашингтоне. Байден написал в твиттере: «Можете назвать меня старомодным, но я не думаю, что подстрекательство толпы к нападению на полицию является «уважением к закону». Невозможно быть одновременно сторонником мятежников и полицейских – или сторонником демократии и Америки».