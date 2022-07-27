 
«  
  »

Что такое оффшор

Самое простое описание оффшора – это страна или территория, где вы тратите минимум денег на обслуживание инвестиции, зато получаете максимум прибыли.Детально – это страна или территория с особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний. Среди них — низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчётности и управления, возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. В связи с этим офшоры часто используют для преступлений: отмывания криминальных денег, государственной коррупции, мошеннических операций.

Компании регистрируются в стране нахождения офшора, перенося туда свой капитал.

Термин «офшор» впервые появился в одной из газет на восточном побережье США в конце 1950-х годов. Речь шла о финансовой организации, избежавшей правительственного контроля путём географической избирательности. Другими словами, компания переместила деятельность, которую правительство США желало контролировать и регулировать, на территорию с благоприятным налоговым климатом. Таким образом, термин «офшор» включает в себя не только юридическое понятие, но и экономико-географическое. Правоведы, не особо раскрывая финансовой сути офшоров, поднимают второстепенные темы, например, что нет единого мнения о том, что можно считать офшором.

Офшорные схемы не являются современным явлением, их используют ещё со времён древних Афин, когда был введён двухпроцентный импортный и экспортный налог. Во избежание уплаты налогов греческие и финикийские купцы начали объезжать территорию Афин в двадцать миль. Вскоре в качестве налоговых убежищ стали выступать близлежащие мелкие острова, куда завозились без уплаты пошлин и налогов контрабандные товары.

В XV веке во Фландрии были очень низкие торговые ограничения и налоги, из-за этого английским купцам было выгоднее возить и продавать шерсть во Фландрии, а не в Англии, где налоги и ограничения были значительно выше. В США офшорная история уклонения от налогов началась с XVIII века, для уклонения от импортного налога, налагаемого Англией, торговцы пытались осуществлять свою торговую деятельность через Латинскую Америку.

Швейцария стала прототипом современной юрисдикции офшорных зон. На фоне привлечения финансового бизнеса в экономику в Швейцарии были созданы центры обмена денег, разработаны институты финансовой секретности, что и стало убежищем для иностранного капитала (был принят закон, который требовал от банкиров вести учёт счетов своих клиентов, но запрещал им раскрывать этот учёт кому бы то ни было).

В 1970-е годы ряд островных колоний Великобритании получили независимость, а некоторые оставшиеся в составе Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии были лишены финансового субсидирования из британского бюджета и перешли на самостоятельное формирование своего бюджета за счёт регистрации офшорных компаний.

В последнее время другие страны ввели в силу законы, похожие на швейцарские, и начали конкурировать за привлечение международных капиталов, проводя политику привлечения иностранного бизнеса. Для многих островных государств, не имеющих природных средств для развития, офшорный бизнес стал единственным средством для получения доходов.

Оффшор

27 июля, 2022 | Category: Мир, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  