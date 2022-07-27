Что такое оффшор

Компании регистрируются в стране нахождения офшора, перенося туда свой капитал.

Термин «офшор» впервые появился в одной из газет на восточном побережье США в конце 1950-х годов. Речь шла о финансовой организации, избежавшей правительственного контроля путём географической избирательности. Другими словами, компания переместила деятельность, которую правительство США желало контролировать и регулировать, на территорию с благоприятным налоговым климатом. Таким образом, термин «офшор» включает в себя не только юридическое понятие, но и экономико-географическое. Правоведы, не особо раскрывая финансовой сути офшоров, поднимают второстепенные темы, например, что нет единого мнения о том, что можно считать офшором.

Офшорные схемы не являются современным явлением, их используют ещё со времён древних Афин, когда был введён двухпроцентный импортный и экспортный налог. Во избежание уплаты налогов греческие и финикийские купцы начали объезжать территорию Афин в двадцать миль. Вскоре в качестве налоговых убежищ стали выступать близлежащие мелкие острова, куда завозились без уплаты пошлин и налогов контрабандные товары.

В XV веке во Фландрии были очень низкие торговые ограничения и налоги, из-за этого английским купцам было выгоднее возить и продавать шерсть во Фландрии, а не в Англии, где налоги и ограничения были значительно выше. В США офшорная история уклонения от налогов началась с XVIII века, для уклонения от импортного налога, налагаемого Англией, торговцы пытались осуществлять свою торговую деятельность через Латинскую Америку.

Швейцария стала прототипом современной юрисдикции офшорных зон. На фоне привлечения финансового бизнеса в экономику в Швейцарии были созданы центры обмена денег, разработаны институты финансовой секретности, что и стало убежищем для иностранного капитала (был принят закон, который требовал от банкиров вести учёт счетов своих клиентов, но запрещал им раскрывать этот учёт кому бы то ни было).

В 1970-е годы ряд островных колоний Великобритании получили независимость, а некоторые оставшиеся в составе Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии были лишены финансового субсидирования из британского бюджета и перешли на самостоятельное формирование своего бюджета за счёт регистрации офшорных компаний.

В последнее время другие страны ввели в силу законы, похожие на швейцарские, и начали конкурировать за привлечение международных капиталов, проводя политику привлечения иностранного бизнеса. Для многих островных государств, не имеющих природных средств для развития, офшорный бизнес стал единственным средством для получения доходов.

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