Опрос: уровень доверия американцев к СМИ существенно снизился

Доверие американцев к газетам и телевизионным новостям снизилось до рекордного уровня за всю историю наблюдений.

Об этом свидетельствуют данные нового опроса Gallup, которые также говорят о снижении доверия к таким американским институтам, как Конгресс, президентская власть и Верховный суд.

Только 16 процентов взрослых американцев заявили, что они «очень доверяют» или «вполне доверяют» газетам, и только 11 процентов сказали то же самое о телевизионных новостях.

Оба рейтинга упали на 5 процентных пунктов с 2021 года и представляют собой самые низкие уровни доверия с тех пор, как Gallup начал отслеживать эти показатели в отношении газет (1973 год) и телевизионных новостей (1993).

Доверие к газетам в этом году упало до рекордно низкого уровня среди республиканцев (5 процентов) и независимых (12 процентов). При этом уровень доверия демократов (35 процентов) все еще находится выше исторического минимума в 28 процентов, достигнутого в 2007 и 2016 годах.

Доверие к телевизионным новостям также упало до рекордно низкого уровня среди демократов (20 процентов) и независимых (8 процентов), в то врем как показатель в 8 процентов среди республиканцев находится в пределах статистической погрешности от прошлогодних рекордно низких 6 процентов, отметили в Gallup.

Данные были получены в ходе опроса Gallup, проведенного с 1 по 20 июня, в котором оценивалось доверие американцев к 16 институтам американской жизни, включая полицию, вооруженные силы, Конгресс, Верховный суд и государственные школы.

Уровень доверия снизился на статистически значимую величину для 11 из 16 институтов по сравнению с прошлым годом, и ни в одном из оставшихся случаев он не улучшился.

Единственным институтом, чей рейтинг оказался ниже рейтинга телевизионных новостей, стал Конгресс, о доверии к которому заявили только 7 процентов американцев.

Самым большим доверием, согласно опросу, пользуется малый бизнес (68 процентов), за которым следуют вооруженные силы (64 процента) и полиция (45 процентов).

Самое большое снижение доверия, выразившееся двузначными числами, произошло в отношении Верховного суда и института президента. Первому доверяют лишь 25 процентов американцев, второму – 23 процента.