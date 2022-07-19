Израильский пилотируемый гражданский октокоптер успешно завершил первые летные испытания

Израильская компания Air начала в июне полноценные испытания своего летающего аппарата One, и на сегодняшний день все они прошли успешно.

Испытания еще продолжатся, но уже понятно, что замысел конструкторов полностью удался — техника получилась надежной и интересной. Не исключено, что Air One станет первым массовым персональным летающим средством уже к 2024 году.



Несмотря на внешнюю схожесть с небольшим самолетом, Air One технически является октокоптером с двумя парами соосных винтов. У него нет никаких специальных органов для движения в горизонтальной плоскости, поэтому он движется как и все мультикоптеры классической конструкции – немного наклоняясь вперед. При этом скошенные крылья принимают параллельное земле положение и берут на себя часть нагрузки, создавая определенную подъемную силу. Хвостовое оперение помогает Air One сохранять устойчивость в полете.