Евросоюз согласовал очередной раунд санкций против РФ, он включает эмбарго на золото

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел согласовал новые санкции против России из-за развязанной в Украине полномасштабной войны. Как стало известно Настоящему Времени, очередной пакет ограничений включает в себя эмбарго на российское золото и расширение списка товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в Россию.

Расширится и список персональных санкций. Согласно проекту документа, который Настоящему Времени передал источник в дипломатических кругах ЕС, под санкции подпадут: первый вице-премьер России Андрей Белоусов (в документе говорится, что «на следующий день после вторжения он присутствовал на совещании в Кремле и убеждал собравшихся там российских олигархов продолжить сотрудничество с подсанкционными российскими банками»), мэр Москвы Сергей Собянин (его в ЕС считают близким к Путину) и двое народных артистов России – Сергей Безруков и Владимир Машков. Первый поддержал российское вторжение в Украину, второй – выступает за признание так называемых «ЛНР» и «ДНР».

В списке есть и те, кого власти РФ назначили руководить оккупированными украинскими городами. В целом санкции затронут 47 физических и девять юридических лиц.

Дипломаты называют этот пакет «шестым плюс», писала газета Guardian. Это подтверждают и источники Настоящего Времени в дипломатических кругах: пакет скорее дополняет уже введенные санкции.

«Сейчас, когда война затягивается, а цены на энергоносители растут, люди в Европе и других странах задаются вопросом, работают ли эти санкции и/или не слишком ли велики их побочные эффекты. Мы не умаляем разные проблемы, которые могут возникнуть, в том числе попытки обойти ограничительные меры, но санкции остаются важным политическим инструментом», – написал Боррель в своем блоге на странице Европейского союза.

По словам Борреля, после санкций 2014 года в сельскохозяйственном секторе Россия научилась адаптироваться, но сейчас «импортозаместить» высокотехнологичную продукцию, на которую введены ограничения, будет гораздо сложнее.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что Европе не стоит ослаблять санкции против России, а наоборот – стоит пойти на «детоксикацию» от российских энергоносителей даже несмотря на рост цен и неудобства для самих европейцев.