 
«  
  »

Джилл Байден встретится с Еленой Зеленской

Первая леди Украины также выступит в Конгрессе

Офис Первой леди США заявил, что Джилл Байден во вторник встретится с Первой леди Украины Еленой Зеленской в Белом доме.

Ранее Елена Зеленская встретилась с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

«Мирно летают пассажирские самолеты, люди не ужасаются от сирен и громких звуков на улице. Странное ощущение: на пятом месяце российского вторжения оказаться в стране, где все это возможно. Но я сейчас в США как раз для того, чтобы это стало возможным и в Украине. Я здесь по приглашению первой леди Джилл Байден, – написала Елена Зеленская у себя в «Фейсбуке». – …Уже встретилась с Госсекретарем Энтони Блинкеном. Его позиция относительно того, что цитирую: “суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин”, остается неизменной».

Энтони Блинкен и Елена Зеленская
Энтони Блинкен и Елена Зеленская

В среду Елена Зеленская выступит в Конгрессе.

19 июля, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  