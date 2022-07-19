РФ втратила 38 550 військових Госдепартамент: Россия изолирована от мира, несмотря на заявления Москвы » Джилл Байден встретится с Еленой Зеленской Первая леди Украины также выступит в Конгрессе Офис Первой леди США заявил, что Джилл Байден во вторник встретится с Первой леди Украины Еленой Зеленской в Белом доме. Ранее Елена Зеленская встретилась с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном. «Мирно летают пассажирские самолеты, люди не ужасаются от сирен и громких звуков на улице. Странное ощущение: на пятом месяце российского вторжения оказаться в стране, где все это возможно. Но я сейчас в США как раз для того, чтобы это стало возможным и в Украине. Я здесь по приглашению первой леди Джилл Байден, – написала Елена Зеленская у себя в «Фейсбуке». – …Уже встретилась с Госсекретарем Энтони Блинкеном. Его позиция относительно того, что цитирую: “суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин”, остается неизменной». В среду Елена Зеленская выступит в Конгрессе.