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Додаткові права для поляків в Україні: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні

Додаткові права для поляків в Україні: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні 

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про додаткові права для громадян Польщі. Проєкт передбачає, що громадяни Польщі зможуть перебувати в Україні протягом 18 місяців та користуватись усіма правами й свободами, як і громадяни України.

Про це повідомив Олексій Гончаренко у Telegram.

За відповідне рішення проголосував 321 нардеп.

Зазначається, що громадяни Польщі зможуть легально жити та працювати в Україні протягом 18 місяців, а також вести тут бізнес, навчатися в освітніх закладах, отримувати медобслуговування та окремі соцвиплати відповідно до законодавства України.

“Польща і її громадяни дуже багато зробили для України, допомагаючи нам у складний період. Цей законопроєкт демонструє нашу єдність з поляками і взаємопідтримку на всіх рівнях.”, – зазначає нардеп Олексій Го

Тепер поляки зможуть:

  • отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • отримати соціальний захист у разі втрати працездатності або втрати годувальника;
  • провадити господарську діяльність;
  • здобувати освіту на рівні з громадянами України;
  • отримувати соціальні виплати;
  • отримувати допомогу з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;
  • отримати медичне обслуговування.
19 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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