Додаткові права для поляків в Україні: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні 

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про додаткові права для громадян Польщі. Проєкт передбачає, що громадяни Польщі зможуть перебувати в Україні протягом 18 місяців та користуватись усіма правами й свободами, як і громадяни України.

Про це повідомив Олексій Гончаренко у Telegram.

За відповідне рішення проголосував 321 нардеп.

Зазначається, що громадяни Польщі зможуть легально жити та працювати в Україні протягом 18 місяців, а також вести тут бізнес, навчатися в освітніх закладах, отримувати медобслуговування та окремі соцвиплати відповідно до законодавства України.

“Польща і її громадяни дуже багато зробили для України, допомагаючи нам у складний період. Цей законопроєкт демонструє нашу єдність з поляками і взаємопідтримку на всіх рівнях.”, – зазначає нардеп Олексій Го

Тепер поляки зможуть: