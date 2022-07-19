Додаткові права для поляків в Україні: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні 

Про це повідомив Олексій Гончаренко у Telegram.
За відповідне рішення проголосував 321 нардеп.
Зазначається, що громадяни Польщі зможуть легально жити та працювати в Україні протягом 18 місяців, а також вести тут бізнес, навчатися в освітніх закладах, отримувати медобслуговування та окремі соцвиплати відповідно до законодавства України.
“Польща і її громадяни дуже багато зробили для України, допомагаючи нам у складний період. Цей законопроєкт демонструє нашу єдність з поляками і взаємопідтримку на всіх рівнях.”, – зазначає нардеп Олексій Го
Тепер поляки зможуть:
- отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- отримати соціальний захист у разі втрати працездатності або втрати годувальника;
- провадити господарську діяльність;
- здобувати освіту на рівні з громадянами України;
- отримувати соціальні виплати;
- отримувати допомогу з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;
- отримати медичне обслуговування.
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