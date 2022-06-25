ЗСУ знищили близько 34 700 російських військових

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Станом на 25 червня загальні бойові втрати російської армії в Україні орієнтовно становлять:
- особового складу – 34700 (+170) осіб ліквідовано;
- танків – 1511 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин – 3645 (+8) одиниць;
- артилерійських систем – 764 (+5) одиниць;
- РСЗВ – 241 (+0) одиниць;
- засоби ППО – 99 (+0) одиниць;
- літаків – 217 (+1) одиниць;
- гелікоптерів – 184 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4),
- крилаті ракети – 137 (+0),
- кораблі /катери – 14 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2560 (+7) одиниць;
- спеціальна техніка – 60 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.
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