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ЗСУ знищили близько 34 700 російських військових

ЗСУ знищили близько 34 700 російських військових – Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Збройні сили знищили близько 34 700 російських окупантів.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Станом на 25 червня загальні бойові втрати російської армії в Україні орієнтовно становлять:

  • особового складу – 34700 (+170) осіб ліквідовано;
  • танків – 1511 (+4) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3645 (+8) одиниць;
  • артилерійських систем – 764 (+5) одиниць;
  • РСЗВ – 241 (+0) одиниць;
  • засоби ППО – 99 (+0) одиниць;
  • літаків – 217 (+1) одиниць;
  • гелікоптерів – 184 (+1) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4),
  • крилаті ракети – 137 (+0),
  • кораблі /катери – 14 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2560 (+7) одиниць;
  • спеціальна техніка – 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

25 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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