Владимир Сорокин о Путине: «Я недооценил степень его безумия. Он уничтожил Россию»

Писатель Владимир Сорокин заявил, что «недооценил степень безумия» президента России Владимира Путина. Слова писателя цитирует Financial Times. Сорокин также назвал Путина «великим разрушителем».

«Он разрушил все, к чему прикасался», — говорит Сорокин.

По его словам, речь идет не только о свободной прессе и «демократическом парламенте России», но и об экономике и «даже армии». «Он утверждает, что поднял Россию с колен, но на самом деле он просто уничтожил ее», — сказал писатель.

Сорокин также процитировал художника Сальвадора Дали, который говорил о том, что Гитлер развязал Вторую мировую войну «не для того, чтобы выиграть, как думает большинство людей, а для того, чтобы проиграть». «Я думаю, что Путин такой же», — заявил Сорокин.

Россиян Сорокин назвал людьми, «которых за последние 20 лет государственное телевидение превратило в зомби». «Теперь они сели в танки и ушли воевать за дело, которое может понять только Путин, — сказал писатель. — У умных людей было 20 лет, чтобы понять, кто такой Путин. Они упивались роскошью. Они променяли свою совесть на материальное благополучие. И теперь они пожинают плоды».

Сорокин считает, что «русское государство особо не изменилось со времен средневековья, времен Ивана Грозного». Поэтому, утверждает писатель, нет ничего удивительного в «варварствах, которые <Россия совершает в Украине — The Insider>, этих средневековых методах войны».

Последние годы Сорокин жил между Подмосковьем и Берлином, но после начала войны он уехал из России и возвращаться не собирается. «Конечно, будет тяжело — я связан с Россией не только на уровне языка», — говорит писатель.