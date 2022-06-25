Шольц: Росія говорить неправду про причини зменшення потоку газу в Європу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив Росію у висуненні помилкових причин скорочення потоків газу газопроводом «Північний потік-1», припустивши, що справжня причина була політичною.

Про це він сказав за підсумками другого дня саміту ЄС у Брюсселі, пише «Європейська правда» з посиланням на Politico.

«Ніхто з нас (лідерів ЄС. — Ред.) не вважає, що технічні причини скорочення постачання газу від російських постачальників правдиві», — сказав Шольц журналістам.

Росія стверджує, що у скороченні потоку газу винні проблеми з обслуговуванням трубопроводу, пов’язані із західними санкціями.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини вивчає плани експропріації частини «Північного потоку-2», розташованого на німецькій території, та її підключення до плавучого СПГ-терміналу.

З огляду на різке зменшення обсягів постачання газу з Росії, федеральний уряд Німеччини оголосив рівень тривоги в так званому плані на випадок надзвичайної ситуації з газом.