Росіяни провалили наступ біля Ізюма та Слов’янська, тепер спробують зосередитися на оточенні Лисичанська – ISW

Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW).

Українські війська відбили штурм Росії на Богородичне та Долину, на трасі Е40 до Слов’янська. Також рашисти безуспішно атакували Курульку та Вірнопілля, намагаючись створити умови для поновлення наступальної операції на Барвінкове, приблизно за 35 км на південний захід від Ізюма. Російські війська накопичують додаткові резерви та розгорнули батарею РСЗВ «Ураган» у Новоселівці, на північний захід від Лимана, щоб відновити наступ на Слов’янськ.

В Інституті дослідження війни вважають, що росіяни нададуть пріоритет не штурму Слов’янська, а завершенню оперативного оточення Лисичанська. Окупанти спробують захопити Лисичанськ до середини липня – перед сезоном дощів, який може ускладнити просування загарбників по важких дорогах. Крім того, російські війська не мають достатньо живої сили, щоб оточити потужно укріплені Слов’янськ і Краматорськ чи просуватися на північ від Авдіївки. Російським нацистам знадобиться час на відновлення, щоб почати просування на Слов’янськ після важкої кампанії в Сєвєродонецьку та Лисичанську.

«Українські війська, ймовірно, збережуть свою оборону навколо Лисичанська та продовжать виснажувати російські війська після падіння Сєвєродонецька. ЗСУ займуть висотні позиції в Лисичанську, що може дозволити їм деякий час відбивати атаки Росії, якщо росіяни не зможуть їх оточити чи ізолювати», – йдеться в звіті ISW.

Тим часом глава так званої ЛНР Пасічник заявив, що російські війська повністю оточать Лисичанськ упродовж наступних двох-трьох днів.