Медведєв погрожує Молдові: «У Придністров’ї проживає близько 220 тисяч громадян Росії»

Про це він написав у себе в ТГ-каналі, відповідаючи на запитання ТАСС. Допис оприлюднено сьогодні, 25 червня 2022 року.

«Ну що ж. Нехай спробують. Тоді вони можуть бути впевнені на 100% у тому, що не отримають від нас не лише «дорогих» енергетичних та інших ресурсів, а й взагалі жодних. Нехай насолодяться санкціями, ще не потрапивши до ЄС», — зазначив Медведєв.

Окрім того, за словами Дмитра Медведєва, євроінтеграція для Молдови, як він вважає, нібито означатиме злиття в одну державу з Румунією, проти чого виступатиме анексоване Росією Придністров’я, де розміщено російські війська.

То ж, не виключено, що в такому разі «почнеться серйозна заворуха», заявив Медведєв.

«Слід пам’ятати, що у Придністров’ї проживає близько 220 тисяч громадян Росії», — підсумував Медведєв.

Після 24 лютого Дмитро Медведєв постійно використовується кремлем для агресивних заяв на адресу України, Польщі та країн Заходу.

Довідка

Структури поміщеного під домашній арешт за підозрою у державній зраді й корупції експрезидента Молдови Ігоря Додона та близького до речника Кремля Дмитра Пєскова молдовського олігарха Ілана Шора вимагають відставки чинної проєвропейської влади Молдови на чолі з президенткою Маєю Санду на прем’єркою Наталією Гаврилицею. Обидві політикині представляють проєвропейську партію «Дія і справедливість» (Рartidul «Acțiune și Solidaritate» (PAS), що об’єктом постійних випадів з боку російської пропаганди.

Для цього використовуються мітинги, підконтрольні Додону й Шору партії (комуністи, соціалісти, партія «Шор»), рухи і медіа, а також російські зірки.

Головна ставка робиться на вимогу проведення дострокових парламентських виборів, потреба у яких, на їхню думку, зумовлена недостатнімм соціально-економічним розвитком Молдови.