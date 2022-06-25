Фейковий Кличко 15 хвилин спілкувався з бургомістеркою Берліна Джонсон: победа Путина привела бы к долгосрочной экономической катастрофе в мире » Британская военная разведка: перестановки генералов, командующих российским наступлением, продолжаются Как обычно по утрам с начала войны, в «Твиттере» министерства обороны Великобритании новый тред с наблюдениями и анализом от британской военной разведки: Украина, вероятно, «переконфигурирует свою оборону сектора Северодонецк-Лисичанск», по мере того как российские бронетанковые части продолжают ползучее продвижение к южному краю застроенной части этой зоны. С начала июня российское высшее командование «с высокой степенью вероятности сместило нескольких генералов с ключевых оперативно-командных должностей», связанных с войной в Украине. Здесь употреблено выражение highly likely, над которым так часто насмехаются российские пропагандисты; однако среди аналитиков разведки оно имеет строгий терминологический смысл и означает, что степень уверенности в этом выводе выше 90% — и это выше, например, чем в предыдущем пункте (объяснение этого можно найти в статье, написанной за месяц до войны и посвященной прогнозам о ней; также об этой терминологии можно прочитать в рассекреченном документе на сайте ЦРУ). Авторитетный военный аналитик Майкл Кофман также твитил об этом несколько часов назад, основываясь на том, что несколько новых имен командующих вечером упоминались в сообщении министерства обороны России. С описанной высокой степенью уверенности аналитики британской разведки считают, что в числе смещенных с должности — командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков и командующей Южной группировки войск генерал армии Александр Дворников. Дворников какое-то время вероятно исполнял обязанности оперативного командующего всей группировкой войск. «Вероятно» — это более низкая степень уверенности, но выше 75%. Генерала Дворникова с апреля называли командующим армией вторжения, но примечательно, что информация об этом с самого начала исходила от западных разведок — Москва об этой его функции ни разу официально не упоминала. «Командование южной группировкой войск, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину», — пишет британская разведка. Суровикин упоминался в этом качестве в сообщении российского минобороны накануне; прежде он был известен как командующий Воздушно-космическими силами России, о его назначении на новую должность не сообщалось, отмечали даже российские информагентства. «Южная группировка войск продолжает играть центральную роль в российском наступлении на Донбасс. На протяжении более 30 лет карьеры Суровикина его преследовали обвинения в коррупции и жестокости», — пишут британские разведчики.