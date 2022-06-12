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В Україну прибула комісія ООН для розслідування злочинів РФ До ЗСУ вступив колишній топменеджер «Газпромбанку» » ЗСУ відбили наступ на двох напрямках – зведення Генштабу У суботу українські військові відбили ворожий наступ на Слов’янському та Бахмутському напрямках. Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину Деталі: На Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли. Українські воїни успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки, Долини та Вірнопілля. Окупанти відійшли. За підтримки мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню ворог намагається закріпитись в Богородичному, бойові дії тривають. Противник активно використовує засоби радіоелектронної боротьби. На Бахмутському напрямку ворог вів артилерійські обстріли українських позицій неподалік Миколаївки, Білогорівки, Гірськго, Комишувахи та Новолуганського. Застосувавши армійську авіацію, завдав авіаудару поблизу Покровського. В районі Попасної українські захисники успішно зупинили наступ противника. Окупантам довелося відійти. Ворог наступає у районі Ниркового, бойові дії тривають. У напрямку Миколаївка наступ противника «захлинувся», окупанти відійшли.