В Сєвєродонецьку – запеклі бої, третина міста – під контролем ЗСУ

У Сєвєродонецьку тривають запеклі вуличні бої, третина міста контролюється збройними силами України.

Про це розповів керівник міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк, повідомляє BBC.

“Наразі йдуть запеклі вуличні бої. Вони супроводжуються постійними бомбардуваннями. Третина міста контролюється збройними силами України: побудовано лінію оборони, і в прилеглих житлових кварталах точаться бої. Проводяться військові операції, намагаються відтіснити (російських військових – ред)”, – повідомив він.

“Водопостачання вже немає близько двох місяців, тому що немає електропостачання. У нас перебиті високовольтні лінії, плюс 70% підстанцій по місту знищені внаслідок обстрілів. Є поранені, є загиблі — здебільшого від артилерійських обстрілів, які проводять російські війська, бо обстрілюють житлові квартали. Вулиці на периметрі міста повністю зруйновані”, – додав очільник ВЦА.

За його словами, українським захисникам не вистачає систем протиповітряної оборони та артилерії.

Також Стрюк розповів про ситуацію на хімзаводі “Азот”.

“Територія “Азоту” вже обстріляна і з повітря, і з важкої артилерії. Вчора вибухнув цех обробки аміаку, вибухнув склад із відпрацьованими хімікатами, що палає вже добу”.

Раніше представники терористичного угруповання “ЛНР” стверджували, що заблокували на заводі близько 400 українських військовослужбовців, але Україна назвала брехнею ці повідомлення.