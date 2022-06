Институт Вейцмана представил первый израильский квантовый компьютер Russians intent on repeat of Holodomor — head of President’s Office » В Израиле провели операцию по вживлению «самой тонкой» 3D-печатной роговицы в мире Офтальмологи медицинского центра «Шаарей-Цедек» в Иерусалиме провели операцию по вживлению 3D-печатной роговицы, изготовленной стартапом EyeYon. Подобные имплантаты могут решить сразу две проблемы, связанные с доступностью и биосовместимостью. Синтетическая роговица разработана и изготовлена стартапом EyeYon, базирующимся в Нес-Ционе. Компания уже получила разрешение Министерства здравоохранения Израиля на применение таких имплантатов и подала заявку на аналогичное разрешение в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), сообщает издание The Jerusalem Post. Доклинические испытания проводились на кроликах, после чего EyeYon обратилась к больнице «Шаарей-Цедек» с предложением провести операцию на человеке, хотя лидером в этом направлении считается Медицинский центр имени Ицхака Рабина в Петах-Тикве, выполняющий около двухсот пересадок роговиц в год. Образец для первой операции компания EyeYon предоставила бесплатно. Пациентом стал 71-летний мужчина из Иерусалима, ранее уже прошедший через процедуру пересадки, закончившуюся отторжением трансплантата. Такие случаи нередки в стандартной практике с использованием донорских роговиц. И да, донорские роговицы берутся от трупов, что создает проблемы как с совместимостью, так и с доступностью. Синтетический же вариант отличается высокой биосовместимостью и, что самое главное, может быть изготовлен по необходимости и в точном соответствии с требуемыми характеристиками. Материалом служит акрил, широко используемый в производстве искусственных хрусталиков и контактных линз. Операция прошла без осложнений, пациента выписали на следующий день. На самом деле это не первый пример использования 3D-печатных роговиц от EyeYon, так как компания уже поставляет свой продукт в Нидерланды, Индию и Китай. С другой стороны, это первый такой случай в родном Израиле, к тому же у компании есть повод гордиться рекордно малой толщиной имплантата, использованного в этой операции — всего пятьдесят микрон. Офтальмологическое отделение больницы «Шаарей-Цедек» выполняет 60-70 процедур пересадки в год и теперь планирует перевести около половины поступающих заявок с трансплантатов на искусственные имплантаты — особенно в тех случаях, когда риск отторжения донорских роговиц наиболее высок.