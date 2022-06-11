В Ізраїлі розробили радар, здатний «бачити» крізь стіни

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Defence Blog.
Зазначається, що нова система «Xaver 1000» послуговується алгоритмом відслідковування рухомих цілей на основі штучного інтелекту, а також власноруч розробленої 3D-функції «Sense-Through-The-Wall», що дозволяє виявляти людей або статичні об’єкти за стінами та перешкодами.
Повідомляється, що новий радар дозволяє бачити рухомі об’єкти у високій роздільній здатності аж до рівня окремих частин тіла, незалежно від положення об’єкта.
Водночас система дозволяє вимірювати зріст чи параметри об’єктів, визначати, чи вони є дорослими людьми, дітьми чи тваринами.
У компанії відзначили, що керувати системою може одна людина – для цього необхідно лише натиснути кнопку запуску – і наголосили на широкому спектрі її використання військовими, правоохоронцями, рятувальниками, розвідниками та іншими спецпідрозділами в умовах ворожого середовища та стихійних лих.
Як повідомляв Укрінформ, раніше в Ізраїлі представили нове покоління ракети «Tamuz», низка параметрів якої не має аналогів у світі. Зокрема, одночасний запуск чотирьох ракет з однієї установки, якими управляє один оператор. Ракети здатні летіти на різні дистанції, що дозволяє знищувати одразу кілька цілей у різних місцях.
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