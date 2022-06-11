Институт Вейцмана представил первый израильский квантовый компьютер

По словам профессора Рои Озери из Института науки Вейцмана, он и команда аспирантов в его университетской лаборатории несколько лет работали над различными элементами компьютера и последние два-три года потратили на сборку устройства.

Об этом сообщает Times of Israel.

Квантовые компьютеры обещают достичь вычислительной сложности, немыслимой даже при использовании самых мощных классических компьютеров. Этот уровень способностей известен как «квантовое преимущество». Это должно привести к множеству приложений технологии, от разработки невзламываемых кодов и прогнозирования колебаний рынка до ускорения разработки новых лекарств, материалов и систем искусственного интеллекта.

В отличие от современных компьютеров, которые ограничены рамками классической физики, квантовые компьютеры подчиняются совершенно другому набору законов — законам квантовой механики, которые управляют микроскопическим миром.

Технологические гиганты, такие как Google, Microsoft, IBM и Intel, стремятся сделать квантовые вычисления более доступными и создавать дополнительные системы, в то время как такие страны, как Китай, США, Германия, Индия и Япония, вкладывают миллионы в разработку собственных квантовых технологий.