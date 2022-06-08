«Залізний Арні» носитиме вишиванку

У голлівудського актора та ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера з’явилася власна вишиванка з України.

Вишиванку Арнольду, який підтримує Україну під час війни з Росією, подарував уродженець Бучі Влад Кабанець, про що розповів на своїй сторінці у Facebook та опублікував фото.

Вишиванка, яку тепер носитиме Шварценеггер від відомого луцького етнобренду Edelvika. Про це журналістам Район.Культура повідомили у компанії.

«Вишитий настрій для легенди! Дякуємо за вибір! Ми горді, що саме з Волині поїхала вишиванка для найсильнішого та неперевершеного!», — прокоментувала Оксана Антонюк, директорка з економіки ПрАТ «Едельвіка».

Відомо, що Влад Кабанець працював зі Шварценеггером в одному з його проєктів у Голлівуді. Він каже, що сам дуже любить білі вишиванки, тож вибрав для подарунка саме таку. Вишиванка від луцького бренду здалася йому якісною та приємною на дотик. Вона із льону. Тепер чоловік хоче придбати і собі таку саму.

«Як мені пізніше написав мені його помічник, Арнольд її довго роздивлявся і вона йому сподобался», — написав Влад Кабанець Оксані Антонюк. Примітно, що Арнольд одразу визначив із якої тканини сшита сорочка.

Є вишиванка від Edelvika і у матері Ілона Маска – Мей Маск. Жінка теж неодноразово демонструвала підтримку Україні, постаючи перед камерою в українських вишиванках