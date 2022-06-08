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Борис Джонсон стал украинским козаком Борисом Чуприной

Борис Джонсон

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посвятили в казаки в Чернигове, сообщает украинский сайт Общественные новости

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Решением Черниговской казацкой общины Екатерининской церкви Джонсон стал Борисом Чуприной. Грамоту, которая это удостоверяет, обещают отправить в Лондон.

«Почему Чуприна? Потому что вы видите, что у него на голове прическа свободная, подчеркивает его характер, подчеркивает его волю. Прямо по лицу видно, что большой человек», — сообщил заместитель гендиректора Черниговского областного исторического музея имени Тарновского Андрей Лесной.

8 июня, 2022 | Category: Мир, Новости, Украина

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