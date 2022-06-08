Головний республіканець Сенату США закликав передати Україні далекобійні ракети У Миколаєві пролунали вибухи » Борис Джонсон стал украинским козаком Борисом Чуприной Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посвятили в казаки в Чернигове, сообщает украинский сайт Общественные новости . Решением Черниговской казацкой общины Екатерининской церкви Джонсон стал Борисом Чуприной. Грамоту, которая это удостоверяет, обещают отправить в Лондон. «Почему Чуприна? Потому что вы видите, что у него на голове прическа свободная, подчеркивает его характер, подчеркивает его волю. Прямо по лицу видно, что большой человек», — сообщил заместитель гендиректора Черниговского областного исторического музея имени Тарновского Андрей Лесной.