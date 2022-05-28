 
«  
  »

Укрпошта встановила рекорд з кількості проданих марок

поштова марка "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!"

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

«Завершується п’ятниця і завершився перший етап продажів нашої марки «Корабель ВСЬО», який розпочався в понеділок, з урочистого погашення за участі Президента України та командуючого ВМС України. З того часу ми продали більше 3 мільйонів марок, що є безумовним рекордом», – написав Смілянський.

Він зазначив, що більше 1 мільйона марок продано онлайн (а це більше 250 тис. замовлень).

Всього буде продано 5 млн марок. Про те, коли і як продаватимуть другу частину тиражу, Смілянський пообіцяв оголосити 1 червня.

28 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  