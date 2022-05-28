У РФ після інформації про постачання до України потужних РСЗВ заговорили про «політичні шляхи вирішення конфлікту»

Про це йдеться у заяві посольства Росії США в telegram.

«Наразі ми виходимо із заяви офіційного представника Пентагону Джона Кірбі про те, що остаточного рішення з цього питання не ухвалено. Сподіваємося, здоровий глузд переможе і Вашингтон не піде на такий провокаційний крок. Дипломатичними каналами ми неодноразово доводили до Сполучених Штатів, що безпрецедентне накачування України озброєннями суттєво підвищує ризики ескалації конфлікту», — сказав Антонов у відповідь на інформацію американських ЗМІ, що рішення про надання Україні РСЗВ великого радіусу дії вже ухвалено Білим домом.

Посол зауважив, що є ризик, що такі засоби розмістять поблизу російських кордонів, а в українців з’явиться можливість завдавати ударів по російських містах.

«Американці чудово усвідомлюють, що своїми діями віддаляють перспективи досягнення миру. США дедалі глибше втягуються у кризу в Україні. Це може призвести до непередбачуваних наслідків для глобальної безпеки. Важливо відмовитися від погроз на нашу адресу та заяв про військову перемогу України. Для якнайшвидшого завершення конфлікту Вашингтону та Києву необхідно визнати реальність. Це дозволило б просунутися шляхом політичного врегулювання та не допустити погіршення ситуації у сфері міжнародної стабільності», — додав Антонов.