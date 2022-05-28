У Британії проходять обшуки у будинках родичів росіян, які потрапили під санкції

Про це повідомляє BBC.

За даними видання, у національному агентстві боротьби зі злочинністю (NCA) було створено спеціальний підрозділ, метою якого є створення труднощів для росіян, які потрапили під санкції. NCA вже провело три обшуки в будинках людей, які є родичами або належать до близького оточення росіян, які потрапили під санкції.

Нова група називається K-Cell, а голова розвідуправління NCA Стів Смарт заявив, що підрозділ має повний спектр інструментів, що дозволяє боротися зі спробами обійти санкції.

За даними BBC, 17 травня його співробітники провели обшук у квартирі, яка належить російському олігарху, який потрапив під санкції. Приводом стало те, що один із членів його родини отримав на свій рахунок переказ на суму 400 тис. фунтів.

В іншому маєтку знайшли сім спалень з ванними кімнатами на трьох поверхах, внутрішній ліфт, прозорий рояль у вітальні та підземний гараж. А у березні в будинку ще одного олігарха поліцейські знайшли та вилучили кілька десятків тисяч фунтів готівкою та заарештували рахунок на 1,5 млн фунтів.

За інформацією ВВС, до санкційних списків у Британії внесено понад 1 тис. росіян.