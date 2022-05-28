Съезд Национальной стрелковой ассоциации в Техасе встретили толпы протестующих

Протестующие с плакатами и фотографиями жертв стрельбы в начальной школе в Техасе устроили в пятницу акцию протеста возле здания в Хьюстоне, где проходил ежегодный съезд Национальной стрелковой ассоциации (NRA).

Желающих посетить съезд было немного: речи многих выступающих делегатов, как и музыкальные номера остались не оцененными, поскольку около 500 протестующих, некоторые из которых кричали «NRA — убирайтесь!» и «Позор! Это могли бы быть ваши дети!», буквально издевались над всеми, кто входил в конференц-центр имени Джорджа Р. Брауна.

Произошедшее во вторник массовое убийство 19 учеников и двух учителей в Ювалде (штат Техас), совершенное 18-летним стрелком, вооруженным полуавтоматической винтовкой AR-15, снова привлекло внимание к Национальной стрелковой ассоциации (NRA), крупнейшему оружейному лобби страны и крупному спонсору многих членов Конгресса.

Видео из главного зала этого конференц-центра в Хьюстоне, вмещающего около 3600 человек, показало, что он был заполнен примерно наполовину, когда бывший президент США Дональд Трамп вышел на сцену поздно вечером в пятницу.

«Существование зла в нашем мире не является причиной для разоружения законопослушных граждан», — сказал Трамп аудитории под аплодисменты, вторя тем, кто выступал против проверки биографических данных при покупке оружия или запрета полуавтоматических винтовок.

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз сказал в своем выступлении, что людям нужно оружие, чтобы оставаться в безопасности. «Отказ от оружия не сделает страну безопаснее», — заключил он.

В заранее записанном видеообращении губернатор Техаса Грег Эбботт сказал: «Как техасцы и как американцы, мы скорбим вместе с этими семьями». Он добавил, что существующие законы об оружии не остановили стрелка из Ювалде, и отверг призывы к принятию нового закона, заявив, что «никакие законы не остановят безумцев от совершения этих злодеяний».

Решение NRA провести свой ежегодный съезд является частью многолетней стратегии Ассоциации по противодействию усиления контроля над оружием. Съезд стал первым ежегодным собранием Ассоциации, состоящей из пяти миллионов человек, после двух предыдущих отмен из-за пандемии. Над выставочным залом висели плакаты, посвященные его 150-летию.