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Росіяни біля Лиману намагаються атакувати відразу в двох напрямках, перспективи такої тактики сумнівні – ISW

На фото військова техніка окупантів

Про це повідомляє Інститут дослідження війни ISW.

Росіяни з Лиману атакують на південний захід, щоб підтримати сили, які застрягли в Ізюмі, а також намагаються просуватись на Сіверськ (південний схід), не полишаючи сподівань оточити українських захисників. На цьому напрямку російські війська спробують захопити дороги, що ведуть до Сєвєродонецька, щоб розірвати українські наземні лінії зв’язку, вважають в Інституті дослідження війни.

І додають, що, зважаючи на попередні результати російських військ, їм буде важко досягнути найближчими днями хоча б якоїсь цілі в районі Лиману.

28 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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