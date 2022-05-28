Канцлер Австрии предупредил Путина о конфискации хранилища «Газпрома»

Лишившись активов в Германии, в том числе своего главного газового хранилища в Нижней Саксонии, «Газпром» может потерять и другое крупное ПХГ.

Российская газовая монополия лишится австрийского хранилища в Хайдахе, второго крупнейшего в Центральной Европе, если не будет заполнять его газом, заявил в пятницу канцлер Австрии Карл Нехаммер.

По его словам, газовый вопрос был поднят в ходе 45-минутного телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я ему указал на то, что если «Газпром» не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, тогда «Газпром» потеряет это хранилище, и оно будет передано другим поставщикам энергии для заполнения», — сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене.

В конце марта власти Германии ввели процедуру внешнего управления в бывшем дочернем предприятии «Газпрома» Gazprom Germania GmbH. Компания, управляющая хранилищем Реден была передана под контроль Федерального сетевого агентства ФРГ.

Этому предшествовали обыски в офисах дочерних предприятий «Газпрома» по делу о возможном манипулировании газовым рынком.