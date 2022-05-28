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Близько 30 тис. окупантів, 1330 танків, 207 літаків і 174 гелікоптери

З 24 лютого до 28 травня окупанти втратили близько 30 тис. військових, 1330 танків, 628 систем артилерії, 207 літаків і 174 гелікоптери

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

За час повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовні втрати Росії становлять:

  • особового складу — близько 30 тис. (+250) окупантів;
  • танків — 1330 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин — 3258 (+12) од.;
  • артилерійських систем — 628 (+5) од.;
  • реактивних систем залпового вогню — 203 (+2) од.;
  • засобів ППО — 93 (+0) од.;
  • літаків — 207 (+1) од.;
  • гелікоптерів — 174 (+4) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 503 (+0) од.;
  • крилатих ракет — 116 (+1) од.;
  • кораблів/катерів — 13 (+0) од.;
  • автомобільної техніки й автоцистерн — 2226 (+0) од.;
  • спеціальної техніки — 48 (+0) од.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Криворізькому напрямку.

28 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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