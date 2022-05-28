Байден погодив передачу Україні ракетних систем великої дальності, — WSJ

Мобільні ракетні системи великої дальності прибудуть в Україну протягом кількох тижнів, вони дозволять українській армії завдавати ударів по російських базах далеко за лінією фронту.

Очікується, що наступного тижня адміністрація Президента США офіційно оголосить про направлення в Україну ракетних систем, які, за словами Києва, необхідні для відбиття російської збройної агресії, заявили в п’ятницю офіційні особи США, повідомляє The Wall Street Journal.

Зокрема США мають передати Україні високомобільні реактивні системи залпового вогню, відомі як HIMARS (англ. High Mobility Artillery Rocket System), які крім реактивних снарядів M26A1/A2 та M30/31 з дальністю стрільби 45 та 70 км, також може споряджатися тактичними ракетами MGM-140 ATACMS з дальністю стрільби 300 км та новітніми високоточними ракетами PrSM (Precision Strike Missile), які летять на дальність понад 500 км.