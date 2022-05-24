Путина «в 2023 году не будет в живых»: экс-глава МИ-6

По словам бывшего главы МИ-6 сэра Ричарда Дирлава (Richard Dearlove), президент россии владимир путин может уйти из власти к следующему году, это связано с состоянием здоровья.

«.. Я не думаю, что он будет жив в 2023 году», — сказал Дирлав. Вскоре Путина «вероятно отправят в санаторий, из которого он уже не выйдет », — предположил Дирлав, возглавлявший британскую разведку с 1999 по 2004 год.

Также он предположил, что Россия может «расколоться» в ближайшие 12–18 месяцев из -за введенных Западом санкций.