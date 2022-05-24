Посол Великої Британії закликала українську владу до дотримання політики єдності

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс закликала українську владу дотримуватися політики єдності.

“Національна єдність в Україні була настільки важливою, як демонстрація впевненості в українській волі до самооборони. Єдність залишається критичною на цьому етапі війни. Я вітаю всіх тих, хто у цей час відклав політику в сторону заради національних інтересів України. Приклад, який кожен має наслідувати”, – написала Сіммонс у Твіттері.

Допис британської дипломатки з’явився після того, як розпочалася чергова медійна атака на лідера опозиційної партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка.

Як відомо, Порошенко неодноразово заявляв про те, що заради перемоги над агресором проєвропейська опозиція і влада домовилися про політику національно єдності. За словами Порошенка, після 24 лютого всі об’єдналися навколо України.