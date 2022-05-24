Орбан відкинув обговорення нафтового ембарго на майбутньому саміті лідерів ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився обговорювати ембарго на постачання російської нафти на зустрічі лідерів Євросоюзу, яка відбудеться в Брюсселі
Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на листа Орбана очільнику Євроради Шарлю Мішелю, передає Liga.Net.
«Обговорення пакета санкцій на рівні лідерів за відсутності консенсусу було б контрпродуктивним. Це лише підкреслить наші внутрішні розбіжності. Я пропоную не розглядати це питання на наступному засіданні Європейської ради», — написав Орбан.
Прем’єр додав, що Угорщина не може підтримати ембарго без пропозицій щодо його компенсації.
Він зазначив, що через ембарго в країні може статится «цінови шок» та зупинка нафтопереробної галузі.
За його словами, у європейському плані REPowerEU, який передбачає відмову від російського викопного палива до 2027 року, «немає жодних пакетів для найбільш занепокоєних держав-членів».
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