Орбан запроваджує в Угорщині надзвичайний стан Что такое юридическое обслуживание для бизнеса? » На південному фронті ворог посилив авіаудари та готується до наступу, підтягуючи резерви з Криму, — Генштаб На Південнобузькому напрямку ворог проводив заходи інженерного та логістичного забезпечення своїх військ, гатив з мінометів і реактивних систем залпового вогню Про це повідомляють у щоденному зведенні Генерального штабу ЗСУ. Відбувались обстріли з мінометів, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та велась контрбатарейна боротьба. Російські загарбники завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Миколаївка. Проводять заходи інженерного та логістичного забезпечення своїх військ. На тимчасово окупованій території АР Крим противник формує резервні підрозділи для ведення бойових дій на території України, зазначають у Генштабі.