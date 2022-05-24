Финляндия и Швеция направляют в Анкару делегации для урегулирования разногласий

В среду Финляндия и Швеция направляют делегации в Анкару, чтобы попытаться урегулировать разногласия с Турцией по поводу их вступления в НАТО.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Напомним, что Швеция и Финляндия надеялись на быстрый процесс вступления в НАТО, в то время как Турция выступила с возражениями.

«Мы понимаем, что у Турции есть некоторые собственные проблемы с безопасностью в связи с терроризмом, – сказал Хаависто в ходе дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе. – Мы думаем, что эти вопросы могут быть решены. Также могут быть некоторые вопросы, которые не связаны напрямую с Финляндией и Швецией, а больше относятся к другим членам НАТО».

Турция утверждает, что Швеция и Финляндия предоставляют убежище лицам, которые, по ее мнению, связаны с группами, которые Анкара считает террористическими, а именно боевикам Рабочей партии Курдистана и последователям Фетхуллы Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

Министерство иностранных дел Турции подтвердило, что переговоры начнутся в среду.

В понедельник Турция назвала пять условий для поддержки заявки Швеции на вступление в НАТО, требуя, чтобы Швеция отменила санкции против Турции, включая эмбарго на экспорт оружия; прекратила «политическую поддержку терроризма»; устранила источники финансирования терроризма и прекратила поддержку оружием РПК и ее вооруженного сирийского ответвления YPG, согласно списку, опубликованному Управлением коммуникаций президента Турции.

«От Швеции, которая подала заявку на членство, ожидают принципиальных шагов и конкретных гарантий в отношении проблем Турции в сфере безопасности», – говорится в заявлении.

«С 2017 года наша страна запрашивала у Швеции экстрадицию террористов PKK/PYD и FETO, но до сих пор не получила положительного ответа», – говорится в заявлении, где помимо PKK упоминаются главная курдская партия Сирии PYD и возглавляемая Гюленом группировка FETO.

Турецкий чиновник заявил, что Турция не отступит от своих позиций в переговорах со Швецией и Финляндией, если не будет достигнут конкретный прогресс в решении проблем безопасности Анкары. Отдельных переговоров с Вашингтоном по этому поводу Анкара не ведет, добавил он.

«В настоящее время осуществляется ряд дипломатических инициатив, – сказала в своем заявлении министр иностранных дел Швеции Анн Линде. – У нас нет дальнейших комментариев».

Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу провел телефонные переговоры с лидерами двух стран, стремящихся в НАТО, и обсудил свои опасения. Президент Финляндии Саули Ниинисте сказал, что переговоры были «открытыми и прямыми».