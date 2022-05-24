Дэвид Кроненберг: канадцы «думают, что все в США совершенно безумны»

Канадский режиссер и звезды Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт обсуждают свой шокирующий телесный хоррор «Преступления будущего».

«Я надеюсь совершить еще несколько кинематографических преступлений до того, как закончу с кино», — сказал Дэвид Кроненберг , рассказывая о своем возвращении в Канны с «Преступлениями будущего », конкурсным названием, премьера которого состоялась на кинофестивале в понедельник.

Несмотря на то, что, по его собственным словам, он «старше, чем Каннский кинофестиваль » (Кроненбергу 77 лет, Канны в этом году отмечают свое 75-летие), канадский автор был в прекрасной форме на пресс-конференции Crimes во вторник, восхитив группу международных журналистов . с его самоуничижительным остроумием и нетрадиционным восприятием его работы. В какой-то момент, после многословного вопроса одного репортера, режиссер пошутил: «Это был не один вопрос, их было 10. Так что теперь вы получаете только половину».

Режиссер полностью раскрывает «прежнего» Кроненберга в «Преступлениях будущего », возвращаясь к научно-фантастическим фильмам ужасов, таким как « Видеодром » (1983) и «Экзистенция» (1999). В антиутопическом мире фильма, который представляет будущее, в котором хирургия стала новым сексом, Вигго Мортенсен и Леа Сейду играют главные роли в качестве артистов, чье искусство включает в себя манипулирование и мутацию их внутренних органов. Кристен Стюарт играет следователя из Национального реестра органов, который одержимо отслеживает их движения.

Хотя Кроненберг сказал, что фильм не был откровенно политическим, он признал, что он резонирует с нынешними временами, учитывая дебаты в США по поводу возможного отклонения дела Роу против Уэйда и отказа от права на аборт.

«Неочевидным образом [фильм] рассказывает о том, кому принадлежит чье тело», — сказал он, добавив, что в Канаде, где он живет, «мы думаем, что все в США совершенно безумны, и не можем поверить, что выборные должностные лица говорят такие вещи, которые они говорят».

На вопрос о самом сложном выборе, который он сделал за свою долгую карьеру, Кроненберг вспомнил, как он отказался от возможности снять оригинальный « Лучший стрелок» в 1986 году ( международная премьера сиквела « Лучший стрелок: Маверик » состоялась на прошлой неделе в Каннах).

«За два часа посмотреть этот фильм, здорово. Но потратить на это два года. Спасибо, не надо.»

Несмотря на некоторые шокирующие сцены, которые станут испытанием для многих зрителей, каннская толпа была поражена мировой премьерой « Преступлений будущего » в понедельник вечером, награждая Кроненберга и его актеров 6-минутными аплодисментами.

Говоря о экстремальном визуальном стиле Кроненберга, Стюарт отклонила часто цитируемую критику режиссера о том, что его фильмы трудно смотреть. «Каждый синяк в его фильмах заставляет меня открывать рот, мне хочется наклониться вперед, он никогда не отталкивает», — сказала Стюарт, отметив, что для нее фильмы Кроненберга выражают «действительно внутреннее природное желание».

Мортенсен, чья главная роль в « Преступлениях » знаменует собой его четвертое сотрудничество с Кроненбергом, назвал себя «добровольным рабом» режиссера, отметив, что его давно «загнали в подчинение». Сейду отметила его для себя «иконой кино».

