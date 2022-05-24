Байден считает войну в Украине глобальной проблемой

Мир «переживает мрачное время в нашей общей истории» в связи с российским вторжением в Украину, заявил президент США Джо Байден ключевым азиатским союзникам.

По его словам, война стала «глобальной проблемой», подчеркивающей важность защиты международного порядка.

Байден встретился в Токио с лидерами Японии, Австралии и Индии в ходе своего первого визита в Азию в качестве президента.

В своем вступительном слове на саммите Байден сказал, что их встреча посвящена «противостоянию демократий и автократий, и мы должны сделать все, чтобы справиться».

Война в Украине, сказал он, «отразится на всех регионах мира», поскольку российская блокада украинского экспорта зерна усугубляет мировой продовольственный кризис.

«Жестокая и неспровоцированная война России против Украины запустила гуманитарную катастрофу. Невинных граждан убивают на улицах, миллионы беженцев стали внутренними переселенцами или оказались в изгнании», – сказал Байден.

Байден пообещал, что США будут работать вместе с союзниками, чтобы возглавить глобальные ответные усилия, подтверждая свою приверженность защите международного порядка и суверенитета, «где бы они ни нарушались в мире», и оставаясь «сильным и надежным партнером» в Индо-Тихоокеанском регионе.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, говоря о российской агрессии в Украине, заявил другим лидерам: «Мы не можем допустить, чтобы то же самое произошло в Индо-Тихоокеанском регионе».