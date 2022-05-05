Количество детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ, увеличилось до 221

Более 629 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что погиб 221 ребенок, ранены более 408 детей.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 139, Киевской — 116, Харьковской — 95, Черниговской — 68, Херсонской — 46, Николаевской — 44, Луганской — 37, Запорожской — 27, Сумской — 17, в Киеве — 16, Житомирской — 15.

Стало известно, что 3 мая в результате обстрела российскими оккупантами с. Большой Кут Николаевской области получила ранение 9-летняя девочка.

Во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных армией РФ на территории Киевской области, в с. Шибино обнаружено тело 10-летней девочки, погибшей от осколочных ранений из-за попадания в здание вражеского снаряда.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1 584 учебных заведения. При этом 118 из них полностью разрушены.

Как сообщали Українськi Новини, 11 апреля Украина и Литва договорились о сотрудничестве в сфере защиты детей, пострадавших от войны в Украине.

19 марта оккупанты незаконно вывезли в Россию 2 389 детей, находившихся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.