Cуперъяхта олигарха Керимова конфискована по запросу США Sloto-zal — казино официальный сайт » Італія передала Україні 45 пожежних машин Понад сорок італійських пожежних машин прибуло до Словаччини, звідки їх доставлять в Україну Про це повідомили у Європейській комісії. «Італія передала Україні 45 пожежних машин. Це важливе обладнання щойно прибуло до логістичного центру ЄС у Словаччині, звідки воно буде доставлено в Україну», — йдеться в повідомленні. Нагадаємо, італійська гуманітарна організація CESVI планує допомогти відбудувати Бучу. CESVI — одна з найбільших гуманітарних організацій Італії. Вона була заснована в 1985 році і має близько 30 офісів у всьому світі.