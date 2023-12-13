Письменника Фредеріка Бегбедера заарештували за підозрою у зґвалтуванні

Про висунення обвинувачень у зґвалтуванні 12 грудня повідомило видання Le Parisien.

Письменника викликали о 9-й годині ранку до поліційного відділку, він з’явився туди у супроводі свого адвоката. Але представник прокуратури не захотів коментувати суть справи, зазначив лише, що справа не стосується наркотиків.

Водночас два джерела видання у правоохоронних органах повідомили, що молода жінка, з якою Фредерік Бегбедер мав стосунки, подала скаргу, звинувативши його в зґвалтуванні. Ці факти нібито мали місце під час перебування письменника та скаржника в одному ліжку.

Своєю чергою радіостанція France Bleu повідомила, що скаргу на митця жінка подала ще минулого року. Вона стверджує, що двічі займалася з Бегбедером сексом у готельному номері, але другий раз відбувся без її згоди.