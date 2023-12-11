 
«  
  »

Нетаньяху выразил Путину возмущение «антиизраильскими позициями» РФ в ООН

Премьер-министр Израиля также заявил о «решительном неодобрении» сотрудничества Москвы с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе состоявшегося в воскресенье разговора с президентом России Владимиром Путиным подверг критике «антиизраильские позиции», которые заняли представители Москвы в ООН.

Об этом сообщается в заявлении правительства Израиля.

Как сообщается, в ходе разговора с Путиным Нетаньяху также выразил «решительное неодобрение» сотрудничества России с Ираном, которое он назвал «опасным».

«Любая страна, которая подверглась преступному террористическому нападению, подобному тому, которое пережил Израиль, отреагировала бы не менее решительно, чем это делает Израиль», – сказал приводит канцелярия израильского премьер-министра его слова.

Напомним, что в ходе встречи с Нетаньяху, состоявшейся 20 сентября, президент Джо Байден подтвердил свое убеждение в том, что Иран никогда не должен обзавестись ядерным оружием, и готовность продолжать тесное сотрудничество с Израилем, направленное на противодействие всем угрозам, исходящим от Ирана и тех, кто его поддерживает.

На состоявшемся 2 ноября в Миннесоте предвыборном приеме Байден подтвердил, что поддерживает двухгосударственное решение конфликта между Израилем и палестинцами.

«Все это очень непросто для израильтян, – сказал Байден. – Все очень непросто и для мусульманского мира… Я поддерживаю двухгосударственное решение. Я поддерживал его с самого начала».

11 декабря, 2023 | Category: Израиль, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  