Нетаньяху выразил Путину возмущение «антиизраильскими позициями» РФ в ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе состоявшегося в воскресенье разговора с президентом России Владимиром Путиным подверг критике «антиизраильские позиции», которые заняли представители Москвы в ООН.

Об этом сообщается в заявлении правительства Израиля.

Как сообщается, в ходе разговора с Путиным Нетаньяху также выразил «решительное неодобрение» сотрудничества России с Ираном, которое он назвал «опасным».

«Любая страна, которая подверглась преступному террористическому нападению, подобному тому, которое пережил Израиль, отреагировала бы не менее решительно, чем это делает Израиль», – сказал приводит канцелярия израильского премьер-министра его слова.

Напомним, что в ходе встречи с Нетаньяху, состоявшейся 20 сентября, президент Джо Байден подтвердил свое убеждение в том, что Иран никогда не должен обзавестись ядерным оружием, и готовность продолжать тесное сотрудничество с Израилем, направленное на противодействие всем угрозам, исходящим от Ирана и тех, кто его поддерживает.

На состоявшемся 2 ноября в Миннесоте предвыборном приеме Байден подтвердил, что поддерживает двухгосударственное решение конфликта между Израилем и палестинцами.

«Все это очень непросто для израильтян, – сказал Байден. – Все очень непросто и для мусульманского мира… Я поддерживаю двухгосударственное решение. Я поддерживал его с самого начала».