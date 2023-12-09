У 82 роки помер голлівудський актор Раян О’Ніл

Про це написав його син Патрік О’Ніл.

«Мій батько сьогодні мирно помер, і його любляча команда була поруч із ним, підтримуючи його так само, як і він нас», — написав він.

У Раяна О’Ніла раніше діагностували два онкозахворювання: у 2011 році в нього виявили хронічний лейкоз, а у 2012-му — рак простати.

Світова популярність прийшла до О’Ніла у 1970 році, коли він зіграв головну роль у фільмі «Історія кохання». За цю роботу актор був номінований на премії «Золотий глобус» і «Оскар».

Разом зі своєю десятирічною дочкою Татум О’Ніл він зіграв у фільмі «Паперовий місяць» режисера Пітера Богдановича. За цю роль дівчинка здобула «Оскар», ставши наймолодшою ​​акторкою, яка коли-небудь отримувала цю премію.