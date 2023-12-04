Yahoo окончательно прекращает вести деятельность в РФ

Американская интернет-компания Yahoo окончательно прекращает вести деятельность в РФ – с 1 января 2024 года россияне останутся без её фирменного поиска и каталога сайтов. Сервис электронной почты останется доступен, но в нём запретят создавать новые аккаунты.

Санкции правительства США против России не требуют такого шага, но в компании намерены сократить риски и заранее подготовиться к сценарию, в котором ограничения будут ужесточены.

«В течение 25 лет мы работали на российском рынке и завоевали среди жителей Российской Федерации устойчивую репутацию лучшего поисковика и главного новостного портала Сети Интернет. Однако сложившаяся ситуация не оставляет нам других путей помимо ухода, – говорится в официальном заявлении. – Нам жаль, что мы вынуждены оставлять огромный пласт людей без быстрого и точного поиска и популярных досок объявлений, но мы рассчитываем на понимание и прощение, которое проявят оба наших постоянных российских пользователя».